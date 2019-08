Gute Feen für die ältere Generation

Ob ein Reitausflug oder ein Telefonat mit der Schwester in den USA – die Freiwilligen geben ihr bestes, um alle Wünsche zu erfüllen. © Facebook/Geheime Wünsche

Die gute Fee für ältere Leute sein; das ist die Aufgabe der Freiwilligen des Projektes «Geheime Wünsche» in St.Gallen. In ihrer Freizeit erfüllen sie Wünsche von Seniorinnen und Senioren. Von einer Privatvorführung auf einer Zitter bis zu einem Ausflug in die USA ist alles dabei.