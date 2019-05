Gutes Geschäft für Union Berlin und Urs Fischer

Die Stuttgarter - rechts Mario Gomez - waren im Hinspiel gegen Aussenseiter Union Berlin öfter ratlos © KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK

Urs Fischer steht am Ende seiner ersten Saison als Trainer von Union Berlin nahe am Aufstieg in die 1. Bundesliga. Die Berliner erreichen im Barrage-Hinspiel auswärts gegen Stuttgart ein 2:2.