Gymnaestrada-Eröffnung wegen Unwetter abgesagt

Um 16 Uhr hätte die 16. Welt-Gymnaestrada auf der Birkenwiese in Dornbirn eröffnet werden sollen. Kurz nach 14 Uhr entschieden die Organisatoren jedoch, die Feier wegen des angesagten Gewitters abzusagen. Die Enttäuschung sei gross, doch sie Sicherheit gehe vor, sagt OK-Präsidentin Marie Louise Hinterauer gegenüber ORF Vorarlberg.

18’000 Turnerinnen und Turner aus 69 Nationen werden in den kommenden Tagen an der Welt-Gymnaestrada in Dornbirn erwartet, auch eine Delegation aus der Schweiz ist dabei. Derzeit ist noch offen, ob die Eröffnungsfeier am Mittwoch nachgeholt wird.

(red.)