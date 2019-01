«Haben uns die Ferien anders vorgestellt»

«Wir waren vorhin kurz etwas essen. Die Strassen sind wie ausgestorben. Wir waren die einzigen im Restaurant. Ausser den Einheimischen sieht man auf der Insel niemanden mehr», erzählt FM1Today-Lesereporterin Janine, die gemeinsam mit einer Freundin Ferien in Thailand verbringt. Eigentlich wollten die Wattwilerinnen weiter nach Koh Tao reisen, die aktuelle Sturmwarnung habe sie aber davon abgehalten. Sie haben die Hotelbuchung auf Koh Tao storniert und warten jetzt in einem leicht erhöhten Hotel darauf, dass der Sturm vorüber zieht.

«Ich glaube, viele Touristen sind gestern schon abgereist», sagt Janine. Die Fähren würden bis mindestens Samstag überhaupt nicht fahren. Am Sonntag hoffen die beiden, weiter nach Koh Samui ziehen zu können. «Es ist schon ein heftiger Sturm und das schlimmste kommt erst» – die beiden Freundinnen werden die nächste Zeit im Zimmer bleiben. Viele würden sich aber nicht daran halten: «Trotz Warnungen sind viele am Strand.» Dies obwohl es heftig winde, regne und die Wellen dementsprechend hoch seien, erzählt Janine.

Nicht nur de Fährbetrieb ist eingestellt, auch viele Flüge fallen aus. Die Bangkok Airways haben per Twitter verkündet, dass alle Flüge von und nach Samui Airport wegen des starken Regens abgesagt wurden. Wie lange die Flugzeuge am Boden bleiben, ist derzeit unklar.

4-5 January 2019 which causes widespread rainfalls and torrential downpours. After assessing the current weather condition at potentially affected areas, Bangkok Airways announces cancellation of all flights to and from Samui Airport, on 4th January 2019 for safety reasons.

— Bangkok Airways (@bangkok_airways) January 3, 2019