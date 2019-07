Hält die Fahne dieses Mal?

Hier ist sie noch intakt, die grösste Schweizerfahne der Welt. © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Bereits dreimal wurde die übergrosse Schweizerfahne am Säntis wegen des schlechten Wetters zerfetzt. Die Schwebebahnen geben dem Ganzen aber nochmals eine Chance: Auch am diesjährigen Nationalfeiertag hängt die grösste Schweizer Fahne wieder an der Säntis-Nordwand.