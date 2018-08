Der Beschuldigte arbeitete zum Zeitpunkt seiner Verhaftung in einer Kindertagesstätte im Osten der Stadt St.Gallen, wie Roman Dobler, Mediensprecher der St.Galler Staatsanwaltschaft, bestätigt. Das Unternehmen führt weitere neun Krippen in St.Gallen und Umgebung.

«Wem sieht man das schon an?»

«Ich hätte ihm das nie zugetraut», meldet sich eine FM1-Hörerin zu Wort. Ihre Kinder werden ebenfalls in einer Krippe der betroffenen Kette betreut; aushilfsweise auch vom Beschuldigten. «Ich fand, dass er seine Arbeit mit Freude und guter Sozialkompetenz durchführte. Aber wem sieht man schon an, in welcher Gedankenwelt er lebt», sagt die Hörerin weiter.

Wohl kein fehlbares Verhalten am Arbeitsplatz

Der Kita-Mitarbeiter hat eine fristlose Kündigung erhalten und befindet sich aktuell in Untersuchungshaft – die Staatsanwaltschaft St.Gallen hat ein Verfahren gegen ihn eröffnet und wertet Daten auf seinen Computern aus. Der Mann wird verdächtigt, privat kinderpornografisches Material verbreitet zu haben. Zurzeit gibt es keine Anhaltspunkte, die auf ein fehlbares Verhalten am Arbeitsplatz hinweisen.

Der Verwaltungsrat der Kita war bislang nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

(lag)