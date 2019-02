Hallenbrand in Altenrhein SG – Feuerwehr hat Lage unter Kontrolle

In einer Produktionshalle der Firma STA Strukturwerkstoffe in Altenrhein SG ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr stand mit einem Grossaufgebot im im Löscheinsatz. Verletzt wurde niemand (Archivbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

In einer Halle der Firma STA Strukturwerkstoffe in Altenrhein SG ist am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Nach 16 Uhr war die Lage unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.