«Hamlet» am Schauspielhaus Zürich – Starke Saisoneröffnung

Hamlet (Jan Bülow, rechts) klagt seinen Onkel Claudius (Markus Scheumann) des Mordes an seinem Vater an. Die Premiere unter der Regie von Barbara Frey fand am 13. September 2018 am Zürcher Pfauen statt. © Keystone/Matthias Horn

Das Schauspielhaus Zürich ist mit Shakespeares «Hamlet» in die neue Saison gestartet, in die letzte der Intendantin Barbara Frey. Sie führt Regie, den zweifelnden Helden spielt der 22-jährige Jan Bülow. Gefeierte Premiere war am Donnerstag.