Handy-Antenne in Denens VD durch Explosion zerstört

Hinter der Explosion der Mobilfunkantenne vermutet die Polizei eine kriminelle Urheberschaft. (Symbolbild) © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Eine Explosion hat am am frühen Sonntagmorgen gegen fünf Uhr in Denens im Kanton Waadt eine von Swisscom und Salt genutzte Handy-Antenne zerstört. Die Kantonspolizei Waadt vermutet eine kriminelle Ursache.