6000 Hanfpflanzen vernichtet

Insgesamt führten die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Zürich am vergangenen Dienstag an 13 Standorten in den Kantonen St.Gallen, Zürich, Schwyz und Aargau Hausdurchsuchungen durch. An drei Standorten (in den Kantonen St.Gallen, Schwyz und Zürich) wurden illegale Hanfanlagen gefunden. Die Polizei konnte über 6000 Hanfpflanzen und rund 50’000 Franken Bargeld sicherstellen. Sechs mutmassliche Betreiber, fünf Schweizer und ein deutscher Staatsangehöriger, wurden verhaftet.

Bei den Hausdurchsuchungen im Kanton St.Gallen wurde die Kantonspolizei Zürich von den Kollegen aus St.Gallen unterstützt. Wo genau die Hanfplantagen gefunden wurden, wollte die Zürcher Kantonspolizei auf Nachfrage vom FM1Today nicht sagen. «Aus ermittlungstaktischen Gründen», wie es heisst.

Die Pflanzen sowie die gesamten Einrichtungen wurden «sichergestellt und fachgerecht entsorgt».

(Kapo ZH/red.)