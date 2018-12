Hannah – Du bist so schön 

Was ist das überhaupt? „Schön sein“ – Ein Thema, das uns wohl alle irgendwo berührt, zeigt die sonst gewohnt powervoll sprühende Tiroler Alpenqueen HANNAH von ihrer ganz intimen Seite. Mit der wohl opulentesten Ballade ihres bisherigen Schaffens macht HANNAH allen von Selbstzweifeln Geplagten auf beeindruckende Weise Mut und sagt: „Hey steh auf, glaub an dich, denn du bist schön!“ Ein starkes Statement in einer viel zu oft von Fassaden bestimmten Zeit, bei dem die „Schönheit“ abseits der äußeren Hülle eine viel tiefere Bedeutung hat.

Dazu sagt HANNAH:

Wir alle sind jeden Tag gesellschaftlichen Zwängen unterworfen und streben meist danach „perfekt“ zu sein. Die perfekte Figur, das perfekte Gesicht, das perfekte Styling, das perfekte Make-Up, der perfekte Charakter, der perfekte Beruf etc. Doch wer von und ist schon perfekt oder besser gesagt, wer von uns will sich wirklich in dieser perfekten Oberflächlichkeit verlieren?

Ich nicht und ich glaube, viele von euch da draußen auch nicht. Unsere Welt wird doch erst dann bunt, wenn wir die Vielseitigkeit unserer ganzen Menschlichkeit leben. Schau dich ungeschminkt im Spiegel an und du wirst sehen, dass die ganze Ehrlichkeit und Tiefe deiner Seele dich anlächelt. Du bist schön, so wie du bist, wenn dein Herz strahlt und genau das wollte ich mit dem Song „Du bist so schön“ in Worte fassen.

Nicht nur ich bin oftmals frustriert, wenn mich die Außenwelt in eine Schublade steckt und mich nicht in meiner ganzen Schönheit erfasst, sondern genau so ergeht es auch oft Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung. Schon seit langem setze ich mich für die Gleichstellung beeinträchtigter Menschen ein und unterstütze mit meinem ganzen Herz und meiner ganzen Energie den Verein „Roll On Austria“ mit seiner Obfrau Marianne Hengl, die auch mein größtes Vorbild ist. Marianne wurde mit einer Gelenksversteifung aller vier Gliedmaßen geboren und lebt ihr Leben mit ihrer offenen und herzlichen Art und ihrem unglaublichen Kampfgeist in vollen Zügen. Beim Schreiben dieser Ballade hatte ich immer ein Zitat von ihr im Kopf: „Wir haben alle begnadete Körper! Wir reden offen über das Thema Behinderung und nehmen uns kein Blatt vor den Mund. Wir Menschen mit Behinderung reden ganz offen darüber, wie wir uns die verkrümmten Zehennägel lackieren, mit welcher Freude wir bunte Turnschuhe tragen, die zunächst gar nicht auf die verdrehten Füße zu passen scheinen, aber es doch perfekt tun. Unsere Männer finden uns sexy… und wir uns auch;-)!“

Diese Worte haben mich so beeindruckt und deshalb ist es mir eine so große Ehre, dass Marianne in meinem Video zu meinem neuen Song „Du bist so schön“ nicht nur mitspielt, sondern alle in ihrer ganzen Schönheit überstrahlt.

Deshalb, liebe Menschen da draußen, strahlt in eurer ganzen Schönheit, die ihr alle in euch tragt und seid stolz auf eure Menschlichkeit. (SMA/ Ariola)