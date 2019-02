Am 1. Februar 1994 erblickte Harry Edward Styles in Redditch, England, das Licht der Welt. In den nächsten 25 Jahren sollte er eine ganze Generation von jungen Frauen zum kreischen bringen. Mit der Boyband One Direction füllte er Konzerthallen auf der ganzen Welt und verkaufte Millionen von Tonträgern. Zum Geburtstag präsentieren wir ein paar weniger bekannte Fakten über den Mädchenschwarm.