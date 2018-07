Happy Birthday: Prinz George

Der erster Sohn von Prinz William (36) und Herzogin Catherine (36 )lacht in die Kamera. Die vergangenen zwölf Monate waren für den kleinen George ziemlich ereignisreich: So wurde er in London eingeschult, er bekam ein Brüderchen und durfte anlässlich des Geburtstags seiner Uroma, der Queen (92), auf dem Balkon des Buckingham-Palastes der Menge zuwinken.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Prince George to mark his fifth birthday – thank you everyone for your lovely messages 🎈

📷 @mattporteous pic.twitter.com/KJ4c73ospG

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 21, 2018