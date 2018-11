Harden führt Houston zum Sieg

Die ersten vier Heimspiele hatten die letztjährigen Playoff-Halbfinalisten allesamt verloren. Houston belegt nach 12 Spielen in dieser Saison lediglich den 12. Rang in der Western Conference.

James Harden führte sein Team mit 40 Punkten, seiner bisherigen Saisonbestleistung, zum Erfolg. Clint Capela steuerte 18 Punkte und 7 Rebounds zum Erfolg bei und war damit hinter Harden und Chris Paul (26 Zähler) drittbester Skorer seines Teams. Der 24-jährige Genfer erlitt bei einem Zusammenstoss mit Indianas Victor Oladipo eine Prellung am Knie. Laut Trainer Mike D’Antoni sollte Capela bis zur nächsten Partie in der Nacht auf Mittwoch in Denver aber wieder fit sein.

(SDA)