Harter Kampf für Rafael Nadal

Titelverteidiger Rafael Nadal hatte hart zu kämpfen, bis er am US Open in die Achtelfinals einzog © KEYSTONE/FR103966 AP/JASON DECROW

Rafael Nadal steht am US Open in New York in den Achtelfinals. Der Spanier wird vom Russen Karen Chatschanow hart gefordert, setzt sich aber in vier Sätzen durch.