Hat Kylie heimlich geheiratet?

Kylie Jenner, das jüngste Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans, ist immer für eine Überraschung gut. Nachdem die 21-jährige Kosmetik-Unternehmerin ihre Schwangerschaft ganze neun Monate verschwieg, soll sie nun ähnlich wie Hailey Baldwin (22) und Justin Bieber (24) klammheimlich geheiratet haben.

Fans sind überzeugt: Für Kylie wäre es das Grösste, wenn Travis (gebürtiger Jacques Webster) sie zur Ehefrau machen würde. Oder haben sich die beiden sogar schon das Ja-Wort gegeben? Das Promi-Paar, das seit 2017 zusammen ist, soll sich schon mit «Wifey» und «Hubby» ansprechen. Laut gemeinsamen Freunden sind die beiden seit Stormis Geburt erst recht unzertrennlich.

Kylie Jenner continues to fuel Travis Scott marriage rumours by calling him ‘hubby’ – again https://t.co/l4yzy7wcgN pic.twitter.com/drV9GeS1eX

— Zesty Kylie Jenner (@zesty_kylie) November 28, 2018