Hatte Petrus ADHS?

Letzt Woche ging es in der Sendung Gott und d’Wält um das Asperger-Syndrom. Ein Syndrom, das gewisse Filter im Hirn ausschaltet, sodass die Betroffenen beispielsweise schnell überfordert sind und dadurch klare Ansagen brauchen. Greta Thunberg, die schwedische Schülerin und Umwelt-Aktivistin hat das Asperger-Syndrom. Und kann dank diesem ihren unerbittlichen Kampf für das Klima führen. Personen, die wegen einer vermeintlichen Beeinträchtigung grossen Einfluss auf die Gesellschaft hatten und haben, gibt es immer wieder.

Apostel Petrus – ADHS?

Im Neuen Testament steht zwar keine medizinische Diagnose, jedoch gibt es aufgrund des Verhaltens von Petrus einige Indizien, die eine ADHS-Diagnose vermuten lassen können. Er ist immer wieder sehr offen für neue Reize, impulsiv und denkt nicht über die Folgen seines spontanen Sprechens und Handelns nach. Folgende Bibelstellen lassen darauf schliessen:

Die Szene auf dem See (Mt 14,22.31)

«Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen; denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam er [Jesus] zu ihnen; er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht! Petrus erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme! Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?»

Beim Letzten Abendmahl (Joh 13,36-38):

«Jesus teilt gerade mit, dass er bald sterben werde. Simon Petrus fragte ihn: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, amen, ich sage dir: Noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.»

Verhaftung im Garten Getsemani (Joh 18,10-11):

«Als Jesus verhaftet werden sollte, wurde nur einer seiner Anhänger handgreiflich: Petrus. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab; der Diener aber hiess Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert in die Scheide! Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat – soll ich ihn nicht trinken?»

Nick Vuijcic – keine Arme, keine Beine

Als Nicholas James Vuijcic 1982 in Australien zur Welt kam, waren seine Eltern geschockt, als sie ihr Kind das erste Mal sahen. Es hatte weder Arme noch Beine. Nick Vuijcic leidet an einer seltenen Fehlbildung, dem Tetra-Amelie-Syndrom. Nach dem ersten Schock ermöglichte sie ihrem Sohn so normal wie möglich aufzuwachsen, denn abgesehen von den fehlenden Gliedern war er gesund. Mit seinem Fussstummel mit zwei Zehen kann er gehen, schwimmen und sogar ein Boot steuern.

Er hat einen Uniabschluss, eine Frau, vier kleine Kinder und bereist heute die ganze Welt, um in Schulen, Kirchen und christlichen Kongressen das Leben mit einer Behinderung zu thematisieren. Um somit den Menschen Lebensmut und Hoffnung zuzusprechen und ihnen aus dem christlichen Glauben zu sagen: alle Menschen sind wertvoll und haben eine Aufgabe in dieser Welt.

Hildegard von Bingen – Visionen dank Migräne?

Es ist überliefert, dass die Heilige ihr ganzes Leben lang unter gesundheitlichen Problemen litt. Welche Krankheit sie jedoch hatte, weiss man nicht genau. Es gibt von modernen Wissenschaftlern verschiedene Vermutungen. Möglicherweise litt sie an Migräne und vielleicht entstand daraus sogar ein sogenanntes Skotom – eine Augenerkrankung, bei der die Betroffenen ein helles, flimmerndes Licht wahrnehmen, das sich dreht wie ein Kaleidoskop. Ein solches Licht beschreibt Hildegard in ihren Visionen.

Ihr erstes und bedeutendstes Werk «Scivias» – Wisse die Wege – wurde damals kontrovers diskutiert. Im Zentrum stand dabei die Auseinandersetzungen mit ihren Visionen, die sie darin beschreibt. Aber auch ihre Kritik am Klerus und den Missständen der damaligen Zeit und ihrer Erkenntnisse aus der Naturheilkunde fanden Beachtung. Dieses Buch war schon damals sehr populär und machte sie zur wahrscheinlich einflussreichsten Frau im Hochmittelalter. Die Faszination für ihre Werke hält bis heute an, für viele ist sie jedoch vor allem als Markenname bekannt, der mit Gesundheit in Verbindung steht. Dabei ist aber längst nicht in allem Hildegard-Medizin drin, wo es drauf steht.

