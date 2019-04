Tonnen von Lebensmittelabfällen

Viele Lebensmittel landen im Abfall. Rund 60 Kilogramm Lebensmittelabfälle pro Person und Jahr wären vermeidbar. (Themenbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

In den Schweizer Haushalten fallen jedes Jahr rund eine Million Tonnen Lebensmittelabfälle an. Rund die Hälfte davon wäre vermeidbar. Das entspricht jährlich 60 Kilogramm an vermeidbarem Lebensmittelabfall pro Person.