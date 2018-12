Haushaltssperre dauert wohl bis ins neue Jahr – Senat vertagt sich

Die Haushaltssperre dauert an. Parlamentarier und Präsident Trump geben sich gegenseitig die Schuld (the Capitol, das Parlamentsgebäude in Washington). © KEYSTONE/AP/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS

Die Haushaltssperre in den USA wird voraussichtlich bis ins neue Jahr dauern. Der US-Senat vertagte sich am Donnerstag nur wenige Minuten nach Sitzungsbeginn auf Montag, über das Haushaltsgesetz werde am 2. Januar wieder verhandelt, hiess es aus der Kongresskammer.