Haushaltssperre in den USA nicht mehr abzuwenden

Das US-Parlamentsgebäude - das Kapitol - in Washington. © KEYSTONE/AP/J. SCOTT APPLEWHITE

In den USA tritt in der Nacht zu Samstag eine Haushaltssperre in Kraft, die wichtige Bereiche der Regierungsarbeit lahmlegen dürfte. Im Kongress scheiterten am Freitag die Bemühungen, die Blockade in den Haushaltsberatungen zu durchbrechen.