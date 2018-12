Haushaltssperre in den USA wird über Weihnachten verlängert

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, teilte mit, dass die Haushaltssperre über Weihnachten fortdauern wird. © KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER

Die Haushaltssperre in den USA wird über Weihnachten fortdauern. Wie der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, am Samstag mitteilte, vertagte die Kongresskammer ihre Verhandlungen über eine Lösung des Budgetstreits.Es gebe zwar am 24.