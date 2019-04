Hefti erhält endlich seine Goldmedaille

Es ist nicht ganz dasselbe, wenn die Goldmedaille erst fünf Jahre später und nicht an den olympischen Spielen verliehen wird. Dennoch dürfte sich Hefti freuen, wenn er sich endlich das lang ersehnte Goldstück um den Hals hängen darf.

Medaille soll vor Sommerferien überreicht werden

Wie das «St.Galler Tagblatt» schreibt, findet eine olympische Siegerehrung erstmals in der Ostschweiz statt. Der Termin und der genaue Ort sind noch nicht bekannt. Hefti sagte aber gegenüber dem Tagblatt, dass die Feier sicher vor den Sommerferien über die Bühne gehen soll. Die Appenzeller Bobfahrer erhalten dabei die begehrteste Auszeichnung im olympischen Sport. Organisiert wird die Feier vom Dachverband des Schweizer Sports unter der Schirmherrschaft von Swiss Olympics.

Rennen fand vor fünf Jahren statt

Laut Tagblatt würden Hefti und Baumann auch nicht noch länger darauf warten. Denn das besagte Rennen fand vor mehr als fünf Jahren statt. Damals hatte das Duo Hefti und Baumann hinter den Russen Alexander Subkow und Alexej Wojewoda Silber gewonnen.

Subkow wurde aber nachträglich des Dopings überführt und im November vorletzten Jahres vom IOC lebenslang gesperrt. Dadurch rückten Hefti und Baumann in der Rangliste ganz nach vorne. Nun hat das Olympische Komittee in der vergangenen Woche entschieden, dass die beiden die wahren Olympiasieger seien. Hefti meinte gegenüber dem Tagblatt, es wäre an der Zeit gewesen, dass endlich ein Machtwort gesprochen wurde, ansonsten hätte der Sport seine Glaubwürdigkeit verloren.

(red.)