Hefti wieder beim FC Wil

Ende Juni hatte der FC St.Gallen vermeldet, der 18-Jährige würde neu fix zum Kader der ersten Mannschaft gehören und damit seinen Bruder, Captain Silvan Hefti, unterstützen. Der Ostschweizer unterschrieb mit den Espen einen Vertrag bis 2020. Um Spielpraxis zu bekommen, wird Nias Hefti nun aber wie auch schon in der vergangenen Saison an den FC Wil ausgeliehen, teilt der FC Wil am Mittwochmorgen mit.

Hefti ist Junioren-Nationalspieler der U19 und hat bereits seine Jugend beim FC St.Gallen verbracht.

(pd/red.)