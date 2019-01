Heftige Explosion im Zentrum von Paris

Nach der Explosion brach in der geschäftigen Pariser Innenstadt ein Brand aus. Wie die Polizei mitteilte, gehen die Ermittler derzeit dem Verdacht nach, dass ein Gasleck die Ursache sein könnte.

Auf Bildern im Kurzbotschaftendienst Twitter waren Trümmerteile auf der Strasse zu sehen. Der untere Teil eines Gebäudes war verwüstet und stand in Flammen. Und Fernsehbilder zeigten einen massiven Feuerwehreinsatz. Mehrere Scheiben in der Umgebung seien durch die Wucht der Explosion zerstört worden, berichteten Medien.

Die Explosion ereignete sich in der Rue de Trévise im neunten Arrondissement in der Innenstadt, rund einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper.

Die Behörden in Paris sind wegen angekündigter Demonstrationen der “Gelbwesten” in Alarmbereitschaft. Rund 5000 Sicherheitskräfte sind in Paris im Einsatz, um die Proteste abzusichern. Bei den Demonstrationen war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Gewalt und Ausschreitungen gekommen. Besonders Paris war betroffen.

Distressing images coming out of central #Paris – huge explosion at a bakery cafe on a Saturday morning. Early reports it may have been caused by gas leak. More info to come. pic.twitter.com/D68oh8I4bB — Trent Murray (@trent_murray) January 12, 2019

Reports of a large explosion in Paris with a number of casualties pic.twitter.com/jVNQ6bRpZR — Ahron Young (@AhronYoung) January 12, 2019

🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police (@prefpolice) January 12, 2019

(rr)