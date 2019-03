Heftige Gefechte in Mogadischu

Bilder der Zerstörung nach einem Autobombenanschlag in Mogadischu. Die Gefechte mit den Islamisten in der Gegend dauern an. © Keystone/EPA/SAID YUSUF WARSAME

In Somalias Hauptstadt Mogadischu haben sich bewaffnete Angreifer und Sicherheitskräfte am Freitagmorgen heftige Gefechte geliefert. Kämpfer der islamistischen Shebab-Miliz hätten sich in einem Restaurant verschanzt.