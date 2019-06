Heftige Gewitter im Raum St.Gallen

«Ich konnte nicht schlafen, mein Bett steht unter dem Dachfenster und es war so laut», schreibt uns Leserreporterin Lena. Das Gewitter fegte gegen 22 Uhr über das gesamte FM1-Land. In der Region St.Gallen fielen am Mittwochabend Hagelkörner so gross wie Murmeln. Meteonews registrierte in der Region Toggenburg, Appenzell Ausserrhoden und zum Teil noch im Kanton Thurgau eine hohe Blitzdichte: Über 12’000 Blitze hat der Wetterdienst registriert.

Die Feuerwehr im Kanton Appenzell Ausserrhoden musste in Waldstatt, Herisau und Niederteufen wegen überfluteten Kellern ausrücken, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden gegenüber FM1Today mitteilt. In St.Gallenkappel fiel ein Baum auf die Strasse. Im Toggenburg wurden in Dicken und Uzwil zwei Keller überschwemmt. Ansonsten erhielten die Polizeinotrufe der Region kaum Notrufe.

Lesserreporterin Lena sendete uns ein Video der Blitze.



Auch Meteorologe Lukas Lehner postete auf Twitter ein Blitzevideo:

WETTERLEUCHTEN im #Alpstein, schön anzusehen, aber nicht vom Baugerüst aus 😌 pic.twitter.com/NhF0ZiQ6K8 — Lukas Lehner (@MeteoLukas) June 19, 2019

(red.)