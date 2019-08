Heidi und Tom sagen «Ja»

Schon seit Tagen stimmt sich Heidi auf die Hochzeit ein – auf ihrem Instagram Account zeigt sie sich nur noch im weissen Kleid. Das 46-jährige Supermodel heiratet heute den 29-jährigen Tom Kaulitz. Die Hochzeit mit dem Tokio-Hotel-Sänger soll ein grosses Spektakel werden. Bereits am Freitagabend trafen die ausgewählten Gäste in Capri zum Dinner ein. Das Ja-Wort will sich das Paar heute auf einer Luxusyacht geben. Begleitet wird die Hochzeitsfeier mit Instagram-Posts von Heidi Klum.

Das Paar mit dem unübersehbaren Altersunterschied ist seit gut 1.5 Jahren zusammen. Davor war Heidi Klum bereits zweimal verheiratet. 1997 heiratete sie den australischen Starfriseur Ric Pipino, von dem sie sich sechs Jahre scheiden liess. Im Jahr 2005 heiratete sie den britischen Sänger Seal, die Ehe hielt sieben Jahre.

(sar)