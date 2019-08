Heidrich und Vergé-Dépré erneut in den Halbfinals

Heidrich/Vergé-Dépré setzten sich in den Viertelfinals gegen das an Nummer 6 gesetzte Duo Kelly Claes/Sarah Sponcil 22:20, 21:16 durch und revanchierten sich damit für die Niederlage gegen die Amerikanerinnen vor knapp drei Wochen in Wien.

Für Heidrich und Vergé-Dépré ist es die zweite Halbfinal-Qualifikation in der russischen Hauptstadt innerhalb von sieben Tagen, nachdem sie auch an den Europameisterschaften vor einer Woche die Runde der letzten vier erreicht haben, eine Medaille aber knapp verpassten. Nach einem harzigen Saisonstart haben die beiden den Tritt gefunden.

In den Halbfinals trifft das Schweizer Duo am Samstagnachmittag auf Julia Sude und Karla Borger aus Deutschland. Im letzten Duell der beiden Teams hatten sich Heidrich/Vergé-Dépré Anfang Juli in Gstaad knapp in drei Sätzen durchgesetzt. Die Finalspiele finden am Sonntag statt.

(SDA)