Heidrich/Gerson im Sechzehntelfinal chancenlos

Adrian Heidrich (links) und Mirco Gerson scheitern in den Sechzehntelfinals deutlich © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Der siebte Tag der Beachvolleyball-WM in Hamburg beginnt für die Schweiz mit einer herben Enttäuschung. Adrian Heidrich und Mirco Gerson scheiden in den Sechzehntelfinals sang- und klanglos aus.Das einzige Schweizer Männerduo in Hamburg, das als Gruppensieger in die K.o.