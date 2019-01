«Heimweh» geht auf grosse «Vom Gipfel is Tal»

© Domino Event

Auf dem neuen Album «Vom Gipfel is Tal» singt der erfolgreichste Männerchor der Schweiz von persönlichen Höhen und Tiefen. Geschichten, welche die Heimweh-Sänger in ihrem Alltag als Bauer, Handwerker oder Beizer erlebt haben. Verpackt in elf neue Songs, bringen Heimweh ihre Geschichten im neuen Konzertprogramm auf der grossen «Vom Gipfel is Tal» – Tournee 2019 zu den Fans.