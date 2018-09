Heimweh mit zwei Konzerten in Landquart

Erst kürzlich haben Heimweh im St. Galler Kybunpark rund 20 000 Zuschauer begeistert. Zwischen den Auftritten sind die elf Männer Büezer in ganz normalen Jobs, sie sind Väter, Grossväter, sind verliebt, verheiratet oder noch auf der Suche nach der grossen Liebe.

Heimweh hat nicht nur für die vielen Fans, sondern auch für die Sänger selbst eine ganz besondere Bedeutung. Daniel, Tenor und Landwirt aus dem Kanton Uri: „Heimweh schenkt uns Sängern eine tiefe Freundschaft und einzigartige Erlebnisse. Wenn ich an den Konzerten Grosseltern sehen, die gemeinsam mit ihren Enkelkindern unsere Lieder mitsingen, dann bin ich unendlich dankbar für diese Momente.»

Auf Tournee

Die schönsten Männerstimmen der Schweiz haben ihr drittes Album «Vom Gipfel is Tal» am 10. August veröffentlicht. Mit Liedern, wie sie das Leben schreibt. Über Sehnsucht, Hoffnung und Träume, über Liebe, Heimat und Familie. Nun ist der Männerchor mit seinem neuen Bühnenprogramm auf grosser Schweizer Tour und macht am Samstag, 6. Oktober Halt im Forum Ried in Landquart. Für zwei Konzerte kommen die gestandenen Männer nach Graubünden. Die Konzerte starten um 17.00 und 21.00 Uhr und dauern ca. zwei Stunden.

Tickets sind bei allen Vorverkaufsstellen von Starticket erhältlich.

Gewinnspiel

Radio Melody verlost für beide Konzerte am Samstag, 6. Oktober Tickets. Mit dem Ausfüllen des Formulars stimmen Sie den nachfolgenden Teilnahmebedinungen automatisch zu. Die Gewinner werden ausgelost. Es wird keine Korrespondenz über den Wettbewerb geführt. Die Preise werden Ihnen per E-Mail zugestellt. Eine Wahl des Konzertes ist nicht möglich und wird per Zufall zugeteilt. Das Gewinnspiel endet am Sonntag, 23. September 2018 – 18 Uhr.