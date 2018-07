Heimweh – Vom Gipfel is Tal

© HitMill

Die neue Single «Vom Gipfel is Tal» spricht dem Heimweh-Sänger Bernhard aus der Seele. Er ist ein richtiger «Bergbueb» und schöpft all seine Energie aus der Ruhe der Berge. «Vom Gipfel is Tal» heisst aber nicht nur die aktuelle Single, sondern auch das neue, dritte Heimweh-Album.