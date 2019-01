Heizöl fliesst wegen Tanküberfüllung in die Bünz

Feuerwehrangehörige errichten eine Ölsperre in der Bünz. © Kantonspolizei Aargau

Wegen einer Tanküberfüllung bei einem Schulhaus in Dottikon AG haben sich am Samstag mehrere hundert Liter Heizöl in eine Sickerleitung ergossen. Vor dort fand das Öl den Weg in die nahe Bünz.