Helene Fischer überrascht mit politischem Statement

Helene Fischer hat sich an einem Konzert in Berlin gegen Rassismus und Fremdenhass geäussert. © Keystone/ENNIO LEANZA

Die Geschehnisse in Chemniz haben auch Schlagersängerin Helene Fischer dazu bewogen, politisch Stellung zu beziehen. Sie äussert sich an einem Konzert in Berlin klar gegen Gewalt und Fremdenfeindlichkeit.