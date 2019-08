59-Jähriger stirbt bei Heli-Absturz

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden bestätigt, dass es um etwa 16 Uhr zu einem Helikopterabsturz in Herisau gekommen ist. Eine 56-jährige Frau wurde beim Unfall schwer verletzt und mit der Rega ins Spital gebracht, ein 59-jähriger Mann ist gestorben.

Die beiden Insassen waren mit dem Helikopter in Richtung Alpstein unterwegs, als sie zwischen Herisau und Stein abstürzten. Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, stand der Helikopter in Flammen. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, konnte die Polizei bisher nicht sagen.

Update folgt…