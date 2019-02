«Hello Again!» mit Maite Kelly und DJ Ötzi

Die sechste Ausgabe von «Hello Again! Die Pop-Schlager Show» präsentiert dieses Jahr zum ersten Mal Viola Tami. Sie begrüsst Gäste aus dem In- und Ausland: unter anderen DJ Ötzi, der in diesem Jahr sein 20-Jahre-Jubiläum feiert, Maite Kelly, welche im Duett mit dem Schweizer Schlagerstar Vincent Gross auftritt, und Francine Jordi, die gemeinsam mit Bernhard Brink ihren aktuellen Hit präsentiert.

Die Aufzeichnung am 14. April 2019 aus dem Studio 1 in Zürich zeigt SRF am Samstag, 11. Mai 2019, um 20.10 Uhr auf SRF 1. Tickets sind per sofort über srf.ch/helloagain erhältlich.

Weitere Gäste werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.