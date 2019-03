Hello Kitty will Hollywood erobern

Die Filmkarriere ist aufgegleist: Mit 45 Jahren will die japanische Comicfigur Hello Kitty Hollywood erobern. (Archivbild) © Keystone/AP/EUGENE HOSHIKO

45 Jahre alt ist Hello Kitty inzwischen – jetzt soll die Comicfigur Hollywood erobern. Das japanische Unternehmen Sanrio, das die Rechte an Hello Kitty hält, kündigte am Mittwoch an, die Comicfigur ins Kino bringen zu wollen.