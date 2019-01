Helmut Lotti Konzerttickets gewinnen

In diesen Tagen haben Helmut Lotti und sein Golden Symphonic Orchestra gerade ihre viel beachtete und erfolgreiche Comeback Tournee in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Skandinavien abgeschlossen, mit über 50 Konzerten allein in Deutschland. Daneben arbeitet Helmut Lotti an seinem neuen Album, das bereits im Herbst 2018 bei Sony Music erscheinen wird. Und so freut sich der belgische Künstler sehr, wieder am Mittwoch, 27. Februar 2019 in der Schweiz im Theater 11 in Zürich Halt zu machen.



Helmut Lotti ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seit über 25 Jahren überwindet er als innovativer Musik-Botschafter erfolgreich sämtliche Genre- und Kulturgrenzen. Der internationale Star erhielt zahlreiche Preise, darunter die Goldene Kamera und zwei ECHO-Awards. Er sang Duette u.a. mit Andrea Bocelli, Montserrat Caballé, Eros Ramazzotti, Placido Domingo, Sarah Brightman und Cliff Richard. Seine Alben wurden millionenfach verkauft und vielfach ausgezeichnet. 2016 feierte Helmut Lotti nach einer musikalischen Auszeit mit «The Comeback Album» seine langerwartete Rückkehr.

Am Mittwoch, 27. Februar 2019 um 20 Uhr präsentiert Helmut Lotti seine neuen sowie alten Hits im Theater 11 Zürich. Infos und Buchungen: Ticketcorner 0900 800 800 (CHF 1.19/Min. Festnetztarif) oder über www.ticketcorner.ch.

Gewinnspiel

