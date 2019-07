Herisau: Jetzt kommen die Raucherzonen

Am Bahnhof Herisau darf nicht mehr überall geraucht werden. © FM1Today/Gerry Reinhardt

Der Aufenthalt an Schweizer Bahnhöfen soll angenehmer werden. Deshalb will der Verband «öffentlicher Verkehr», dass Raucherzonen eingeführt werden sollen. Nun wird dieser Plan von der Südostbahn in Herisau in die Tat umgesetzt.