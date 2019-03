Herziger Nachwuchs bei der Kapo

Jack wird jetzt zum Polizeihund ausgebildet. © Facebook/Kantonspolizei Graubünden

Nachwuchs bei der Kantonspolizei Graubünden: Am Freitag wurde via Facebook der achtwöchigen Hundewelpe Jack vorgestellt. Der süsse Hund kommt jetzt in die Hundeschule, damit er bald seinen Dienst als Polizeihund leisten kann.