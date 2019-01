Herzpiloten – Ich werd’ die Sehnsucht nicht mehr los

Nichts freut sie mehr, als mit ihren Melodien das Publikum zu berühren und für gute Laune zu sorgen. Dabei sind beide keine Neulinge in der Branche. Bereits in der Vergangenheit waren Andy und Roger als Musiker und Komponisten tätig. So stammen aus ihren Federn Kompositionen unter anderem der Paldauer, von Olaf der Flipper, den Calimeros, den Edlseer u. a.

Mit ihrem Erstlingswerk „Ich werd‘ die Sehnsucht nicht mehr los“ stellten sich die beiden Vollblutmusiker im Herbst 2018 erstmalig der Öffentlichkeit vor.

Und mit diesem Titel konnten die Beiden schon einige erste Erfolge in Deutschland erzielen. Jetzt sind sie auch in der Schweiz bei Radio Melody im Programm.

Mit Hochdruck arbeiten die beiden Ausnahmekünstler an neuen Musiktiteln zur Vervollständigung ihres ersten Albums, welches ca. im Sommer/Herbst 2019 veröffentlicht werden wird. Einen nächsten Vorgeschmack darauf erhält die schnell wachsende Schlagerfangemeinde zu Beginn des neuen Jahres 2019

mit einer weiteren neuen Pop-Schlager-Single.

Als musikalische Überraschung gibt es jetzt einen ganz besonderen Leckerbissen: ein komplettes Neu-Arrangement vom John Miles Meilensteins «Music», verpackt in einem wunderschönen Videoclip, natürlich mit den Herzpiloten als Hauptakteure.

Eine weitere Single, welche ebenfalls auf ihrem ersten Album erscheinen wird, folgt im Frühjahr 2019 – ebenfalls inkl. Videoclip.

Unterdessen sind die Herzpiloten an verschiedenen Orten in der Schweiz, in Deutschland und schon bald auch in Holland live auf der Bühne zu bewundern. (Tonestonemusic/red)