Sein Weg ins TVO-Fernsehstudio ist nicht weit: Seit ein paar Jahren wohnt Roberto Blanco am schönen Bodensee in Ermatingen. Der 82-jährige Entertainer hat sich für das Interview gut vorbereitet, in richtiger «Blanco-Manier» macht er sich für seinen Auftritt bereit.

Die Live-Show mit Roberto Blanco gibt es am 12. Februar um 18.15 Uhr auf TVO zu sehen.

(sk/gre)