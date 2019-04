Auch wenn der Rücktritt von Tranquillo Barnetta nicht unvorhergesehen kam, so müsse es den «FCSG gleichwohl schmerzen», schreibt der «Blick». «Barnetta ist mit Ersatzgoalie Daniel Lopar und Jung-Captain Silvan Hefti einer der raren Idenitätsstifter im Team.»

Auch das «Tagblatt» lobt Barnetta in den höchsten Tönen: «Der grösste Spieler, den der FC St.Gallen jemals selbst herausgebracht hat, ist damit rein sportlich gesehen in knapp einem Monat Geschichte. Das Ostschweizer Herz blutet.»

Der «Tages-Anzeiger» bezeichnet Barnetta als den «unbestrittenen Ostschweizer Publikumsliebling». Weiter: «Auch glückten dem Routinier in verschiedenen Spielen wichtige Tore.»

Auf der Facebookseite des FCSG melden sich vor allem traurige Stimmen: «Wir werden ihn vermissen», heisst es vielfach. «Du wirst nicht nur als hervorragender Fussballer, sondern auch als fairster Sportler und Vorbild für die Jungen immer in Erinnerung bleiben», schreibt ein weiterer Fan. Meist heisst es aber einfach: «Hey Quillo, alles Gute und danke für alles.»

Barnettas Fans kommentieren den FM1Today-Artikel zu seinem Rücktritt vielfach mit dem Wunsch, er möge in irgendeiner Funkion dem FCSG erhalten bleiben. Ob dies jedoch der Fall sein wird, ist noch gänzlich unklar.

Barnetta hat während seiner 17-jährigen Karriere weltweit in diversen Clubs gespielt. Unter anderem ab dem Jahr 2012 bei Schalke 04, der Club wünscht ihm nun viel Glück:

Bevor Barnetta vor zweieinhalb Jahren zurück zum FC St.Gallen kam, spielte er in den USA bei der Philadelphia Union. Der Club wünscht Barnetta viel Glück und schreibt: «Es war uns eine Ehre, dass du unser Trikot getragen hast.»

A True Professional announces his retirement: Congratulations to Tranquillo Barnetta on an incredible career 👏

It was an honor to have you wear the Union crest – we wish you good luck in your next adventure!#DOOP pic.twitter.com/DDcxxqNW2k

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) April 23, 2019