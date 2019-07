Hier hast du schon 5G-Netz

Gossau, Appenzell, Urnäsch, Flums und das Neckertal haben das ultraschnelle Mobilfunknetz in Betrieb genommen. Für den Ausbau haben Sunrise und Swisscom zuerst Land- und Bergregionen ausgewählt, dies nicht ohne Grund: Man konzentriere sich zuerst auf jene Kunden, die zu Hause oder am Arbeitsplatz keinen Glasfaseranschluss hätten, schreibt Sunrise.

Die Sunrise-Antennen senden am Untersee, in Neckertal und in Flumserberg, schreibt das «Tagblatt». Die Swisscom hat ihre Antennen bei Appenzell und in Urnäsch aufgestellt. Weitere Standorte sollen rasch hinzukommen. Alleine der Kanton Thurgau hat bis Ende Mai über 30 5G-Anlagen bewilligt oder als bewilligungsfähig eingestuft.

Auf dem Markt gibt es hingegen erst wenige Geräte, die das neue Netz überhaupt nutzen können.

(red.)