Hier kannst du dich abkühlen

Pack die Badehose ein, nimm deine Freunde oder Familie und geh in die nächste Badi, denn diese Woche wird es wieder heiss. Jeden Tag steigen die Temperaturen auf über 30 Grad. In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und auf Freitag kann es verbreitet auch zu Tropennächten kommen – das Thermometer sinkt also nicht unter 20 Grad.

Eine Übersicht mit unseren Badis und Badeorten, findest du in dieser Karte.



(red.)