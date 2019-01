Glück im Unglück: Die Barriere ist unten, das Auto steht mitten auf dem Gleis – die Frau ist samt Fahrzeug eingesperrt. Ein Helfer hat ihr Auto dann so geparkt, dass am wenigsten passieren konnte. Der Zug krachte in das Auto, eine Person wurde leicht verletzt. Der Bahnverkehr zwischen Wetzikon und Zürich war unterbrochen.



(sk)