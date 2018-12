Highlights aus zwölf Staffeln

«Es waren sehr emotionale Momente, bei denen wir dabei sein konnten», sagt TVO-Reporter Simon Riklin. Er ist einer der Köpfe hinter der TVO-Sendung «Mensche i de Ostschwiz». Zwölf Staffeln wurden bereits gedreht, das sind 36 Protgonisten aus der Ostschweiz die ihre Geschichten erzählt haben. «Viel davon hat man vor der Kamera gesehen, aber es gab natürlich auch viele Momente, die sich hinter der Kamera abgespielt haben», sagt Produzent Christian Masina.

Extreme Situationen miterlebt

Unter anderem hat er zusammen mit einem Fotografen eine eisig kalte Nacht auf dem Säntis erlebt. «Ich bin es mich nicht gewohnt, eine Nacht bei Minus 20 Grad auf einem Gipfel zu verbringen und war entsprechend froh, als Simon Kaufmann ein doppeltes Paar Handschuhe dabei gehabt», sagt Christian Masina.

Richtig kennen lernt man die Protagonisten erst, wenn man mit ihnen viel Zeit verbringt, sagt Masina. Auf ganz engem Raum hat er vier Tage mit einem LKW-Chauffeur verbracht. «Unter anderem haben wir zusammen in der Führerkabine geschlafen. Das waren vier Tage auf engstem Raum.»

«Die Menschen lassen uns ganz nah ran»

Geblieben ist den Machern der Sendung auch der Wirt der Meglisalp, Sepp Manser. «Bei den Dreharbeiten waren wir sehr nahe dabei, wir mussten schauen, dass wir den Gästebetrieb nicht stören», sagt Simon Riklin. «Da sind wir manchmal auch ein wenig mühsam, weil wir Fragen im grössten Stress stellen.» Unter anderem der erste Aufstieg auf die Meglisalp war ein einschneidendes Erlebnis. «Es ist wie ein Heimkommen nach sechs Monaten im Tal», sagt Sepp Manser.

Auch die Stadtmusik Altstätten liess tief blicken, als TVO die Musikanten und den Dirigenten in die armenische Staatsoper begleitete. «Wir waren dabei, als er sich vor dem Konzert vor Nervosität am liebsten in ein Erdloch verkrochen hätte und nach dem Konzert, als er unglaublich erleichtert war.»

«Wintermenschen» und «Vereinsmenschen» in den Startlöchern

Ausserdem gewähren die Reporter einen Blick in die Zukunft. Im kommenden Jahr gibt es nebst einer weiteren Staffel Wintermenschen eine Staffel Vereinsmenschen. Die ganze Folge der Highlights aus 1,5 Jahren «Mensche i de Ostschwiz» gibt’s hier: