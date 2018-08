Hilary Swank im Appenzellerland

Hilary Swank scheint ihre Flitterwochen in der Schweiz zu verbringen. © Keystone/Photo by Taylor Jewell/Invision/AP

Vor knapp zwei Wochen hat sie in Kalifornien geheiratet, heute am Donnerstagnachmittag wurde sie mit ihrem Ehemann, Philip Schneider, in Appenzell gesehen – von einem Tagblatt-Repo-Team.