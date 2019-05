Hilary Swank wird Mars-Astronautin «Away»

Die 44-jährige Hilary Swank hat ein neues Filmprojekt. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/TAYLOR JEWELL

Die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank will in einer neuen Netflix-Serie als Astronautin abheben. Swank habe den Zuschlag für die Hauptrolle in den zehn bestellten Folgen von «Away» erhalten.