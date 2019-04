Hip-Hop-Band Cypress Hill auf Hollywoods «Walk of Fame» geehrt

Seltene Ehre für eine Hip-Hop-Band in Hollywood: Sen Dog, DJ Muggs, Eric "Bobo" Correa und B-Real (von links nach rechts) von der Band Cypress Hill haben am Donnerstag auf dem Hollywood Boulevard ihren "Walk of Fame"-Stern enthüllt. © KEYSTONE/AP Invision/CHRIS PIZZELLO

Seltene Ehre für eine Hip-Hop-Band in Hollywood: Die Rapper der kalifornischen Band Cypress Hill («Insane in the Brain») haben am Donnerstag auf dem Hollywood Boulevard ihren «Walk of Fame»-Stern enthüllt.